Universität Leipzig mit Farbe beschmiert

Mehr zum Thema

Sattelzug auf Autobahn A72 bei Chemnitz umgekippt Ein Sattelzug ist auf der Autobahn A72 bei Chemnitz umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall aus noch ungeklärter Ursache am Montagmorgen zwischen den Anschlüssen Chemnitz-Süd und Stollberg-Nord in Richtung Hof (Bayern). Die rechte Fahrspur ist gesperrt. Der Verkehr wird links an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ob Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Zahl der eingegangenen Notrufe in Sachsen gestiegen 112 ist die richtige Nummer für Notrufe. Im vergangenen Jahr wählten die Menschen in Sachsen diese deutlich häufiger. Auch in diesem Jahr setzt sich die Tendenz teils fort.

RTL