Unions Interimscoach plant zunächst nur bis Augsburg-Spiel

Razzia wegen Zwangsprostitution und Zuhälterei in Berlin Wegen des Verdachts der Zwangsprostitution und der Zuhälterei hat die Polizei in Berlin mehrere Wohnungen durchsucht. Drei Männern und einer Frau im Alter zwischen 21 und 42 Jahren wird vorgeworfen, mindestens fünf Frauen über eine Dating-Plattform zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution gebracht zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Demnach sollen die Frauen den kompletten Erlös an die Beschuldigten abgegeben haben. Eine der betroffenen Frauen soll unter Gabe eines Betäubungsmittels gegen ihren Willen aufgefordert worden sein, die Prostitution fortzusetzen.