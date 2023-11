Unions Abschlusstraining mit guter Laune und Juranovic

Der zuletzt verletzte Außenverteidiger könnte wieder eine Alternative für Trainer Urs Fischer sein. Das könnte Union Berlin im Spiel gegen die SSC Neapel weitere Sicherheit geben.

Trainer Urs Fischer kann in der Abwehr des 1. FC Union Berlin im Gruppenspiel der Champions League bei der SSC Neapel wohl auch mit Josip Juranovic planen. Der 28 Jahre alte kroatische Außenverteidiger absolvierte die öffentlichen ersten 15 Minuten des Abschlusstrainings in Berlin vor der Abreise mit der Mannschaft. Alle da, schrieb der derzeit sportlich schwer kriselnde Fußball-Bundesligist bei X, vormals Twitter, dazu am Dienstag.

Juranovic spielte zuletzt bei Union Anfang des vergangenen Monats bei der 2:3-Heimniederlage gegen den SC Braga aus Portugal. Er hatte vor der Länderspielpause pausieren müssen, war aber in der Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Wales eingesetzt worden. Danach musste er wieder aussetzen.

Ansonsten herrschte bei den Profis trotz der wettbewerbsübergreifenden Niederlagenserie der Unioner gute Stimmung. Vor dem Spiel an diesem Mittwoch im Stadio Diego Armando Maradona (18.45 Uhr/DAZN) kassierte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer zwölf Niederlagen nacheinander. Bei einer weiteren auch in Neapel wären die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde der europäischen Meisterklasse dahin.