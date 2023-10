Union will vor großer Kulisse erste Königsklassen-Punkte

Mehr zum Thema

Tag der offenen Moschee: Gotteshäuser laden zum Besuch ein In Berlin öffnen heute zahlreiche islamische Gotteshäuser ihre Türen und laden im Rahmen des Tages der offenen Moschee zum Besuch ein. In Berlin nehmen laut Hauptstadtportal insgesamt 29 Moscheen teil, darunter etwa die fünf Ditib-Moscheen. Der Eintritt ist kostenlos, viele Moscheen bieten zudem Führungen an. Der Aktionstag findet parallel zum Tag der Deutschen Einheit statt.

Wegner verleiht Landesorden an zwölf Menschen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat am Sonntag zwölf Menschen mit dem Berliner Landesorden ausgezeichnet. Damit zeichnet der Senat Personen wegen ihrer hervorragenden Verdienste um die Stadt aus.

