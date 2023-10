Union will Negativserie beenden: Hertha gegen Paderborn

Nach neun Pflichtspielniederlagen in Serie kämpft der 1. FC Union Berlin am Samstag erneut gegen seine Negativserie. Der Fußball-Bundesligist aus der Hauptstadt hofft bei Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) auf den ersten Erfolg seit August. Ein Sieg würde nicht nur dem Selbstvertrauen der verunsicherten Spieler helfen, sondern auch die Jobaussichten von Trainer Urs Fischer verbessern.

Mittelstürmer David Fofana wird den Köpenickern in Bremen fehlen. Der Ivorer wurde nach seinem verweigerten Handschlag mit Fischer für sieben Spiele suspendiert. Für ihn könnte der zuletzt leistungsschwache Nationalspieler Kevin Behrens starten.

Stadtrivale Hertha BSC will derweil das 1:3 aus der Vorwoche in Nürnberg schnell vergessen machen. Trainer Pal Dardai muss seine Mannschaft im Heimspiel gegen den SC Paderborn (13.00 Uhr/Sky) aber umbauen. Für den gesperrten Marc-Oliver Kempf rückt Marton Dardai beim Zweitligisten in die Abwehr. Im Mittelfeld könnte dafür Pascal Klemens beginnen.