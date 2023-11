Union-Manager Ruhnert: Keine Gespräche mit Raúl

Mehr zum Thema

Füchse schlagen Hamburgs Handballer dank zweiter Hälfte Die Füchse Berlin einen wichtigen und hart erkämpften Heimsieg in der Handball-Bundesliga geholt. Die Hauptstädter siegten am Sonntag vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen HSV Hamburg mit 37:31 (16:18). Die Füchse bleiben damit im Spitzentrio der Liga. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit zehn und Lasse Andersson mit neun Toren.