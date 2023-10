Mehr zum Thema

Kurzfristige Finanzspritze soll Lage am Kotti verbessern Obdachlose betreuen, Kaputtes reparieren, Unrat wegräumen: Für Sozialarbeit und weitere Maßnahmen am Brennpunkt Kottbusser Tor bekommt Friedrichshain-Kreuzberg für dieses Jahr 250 000 Euro aus Sondermitteln des Senats, wie Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann am Donnerstag mitteilte. Ziel ist, dass sich Anwohner und Besucher am Kotti, aber auch im Umkreis bis hin zum Görlitzer Park sicherer und wohler fühlen.

Imame verurteilen gewaltverherrlichende Reaktionen in Berlin Der Rat Berliner Imame hat gewaltverherrlichende Reaktionen in Berlin nach dem Terrorangriff der palästinensischen Organisation Hamas auf Israel verurteilt. Mord, Hass und Gewalt dürfen niemals geduldet oder gar bejubelt werden, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. Unsere religiösen Überlieferungen und unser Islamverständnis verbieten ein solches Verhalten und rufen zu Frieden, Barmherzigkeit und Mitgefühl auf, betonte der Rat. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und Angehörigen der Terrorakte und der Vergeltungsschläge.