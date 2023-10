Union: CDU-Fraktionschef freut sich über guten Wahltag

Mehr zum Thema

Erhöhte Polizeipräsenz nach Großangriff auf Israel Die Polizei in Niedersachsen ist angesichts der tödlichen Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel besonders achtsam. Die Polizei sei allerhöchst sensibilisiert, schrieb die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) auf X, früher Twitter. Es gebe eine erhöhte Polizeipräsenz. Die Bilder aus Israel nannte sie entsetzlich. Hamas-Terror darf sich nicht ausdehnen, forderte sie. Die Polizeibehörden von Bund und Ländern in Deutschland haben Behrens zufolge einen hohen einheitlichen Schutzstandard für jüdische Einrichtungen vereinbart.

Sperrung von Elbtunnel und A7: Dichter Verkehr ohne Chaos Seit Freitagabend ist die A7 in Hamburg erneut voll gesperrt. Auch der Elbtunnel ist betroffen. Das sorgt für Stau und stockenden Verkehr in und um Hamburg. Trotz des Regens wurde auf der Baustelle viel geschafft.