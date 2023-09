Union Berlin: Trauer um Mitgründer und Ehrenpräsident Mielis

Mehr zum Thema

Schwere Arbeitsunfälle und Umwelt-Havarien in Tesla-Fabrik In der Fabrik von Autobauer Tesla hat es seit der Bauphase mehrere schwere Arbeitsunfälle gegeben. Der Bundesarbeitsminister zeigt sich besorgt, die Brandenburger Landesregierung sieht dagegen nichts Ungewöhnliches.

Wegner spricht sich für vermehrte Abschiebungen aus Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner setzt auf mehr Abschiebungen von Ausreisepflichtigen. Wir müssen mit unserem sozialdemokratischen Koalitionspartner darüber sprechen, ob wir uns einen Winterabschiebestopp von Oktober bis April leisten können, sagte der CDU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (online am Donnerstag). Wir brauchen außerdem mehr sichere Herkunftsländer, um schneller rückführen zu können.

RTL