Union Berlin auf der Suche nach der richtigen Spur

Zehn Pflichtspielniederlagen in Folge knabbern bei Union am Selbstvertrauen. Trainer Fischer will der Mannschaft trotzdem einen positiven Geist einhauchen.

Union Berlin droht nach fünf Jahren des stetigen Aufstiegs ein harter Fall. Zehn Pflichtspielniederlagen in Folge stellen die Qualität der Mannschaft sowie des Trainerstabs und des Umfelds auf harte Proben. Wir haben noch nie so eine Situation erlebt. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Ich tue mein Bestes, um wieder in die Spur zu kommen, sagte Union-Trainer Urs Fischer vor dem Gastspiel in der zweiten DFB-Pokalrunde beim VfB Stuttgart am Dienstag (18.00 Uhr/Sky).

Für den 57-jährigen Schweizer, der die Köpenicker von der Zweiten Liga innerhalb von fünf Jahren in die Champions League geführt hatte, hat sich die Herangehensweise an seinen Job aber nicht verändert: In solchen Phasen sollte es nicht schwierig sein, sich zu hinterfragen. Wir haben das aber auch in guten Phasen gemacht. Wir versuchen stets, die optimale Lösung auf den Platz zu bekommen. Von daher ist es nichts Ungewohntes.

Dass von Sportdirektor Oliver Ruhnert kritische Töne kommen, sieht Fischer dabei als selbstverständlich an. Schließlich stehe der Manager, der den Trainer 2018 nach Berlin lotste, ebenso in der Verantwortung. Die Worte Ruhnerts zur Veränderung der Startelf in Stuttgart habe er vernommen, der Inhalt werde geprüft. Ich werde mich auch jetzt nicht beeinflussen lassen, aber ich werde zuhören. Du bist im Tunnel, da muss man das zulassen, sagte Fischer, der im ständigen Austausch mit Ruhnert steht.

Und auch die Mannschaft, die nach den zehn Niederlagen nur noch wenig Selbstvertrauen besitze, sei selbstkritisch. Nach der 0:2-Niederlage in Bremen am vergangenen Samstag, die Fischer als einen Schritt zurück bezeichnete, saß niemand lachend im Bus: Es war still, auch im Flieger, ist ja logisch.

Der Trainer selbst will den Spielern aber das Lachen zurückbringen. Fischer sucht nach einer guten Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß. Am Schluss muss Fußball Spaß machen, sagte Fischer, du musst positiv an die Aufgabe herangehen, um in Stuttgart das Maximum abzurufen. Das versuche ich zu vermitteln.

Und auch wenn Fischer zunächst nur das Spiel in Stuttgart im Kopf habe, folgen danach weitere schwierige Aufgaben innerhalb von zehn Tagen. Nach Stuttgart kommt Eintracht Frankfurt in die Försterei. Nach dem Rückspiel in Neapel steht in der Bundesliga der Gang zum Tabellenführer Bayer Leverkusen an.