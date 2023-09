Union bei Heidenheim gefordert - Hertha empfängt St. Pauli

Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander hofft der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga auf den Befreiungsschlag. Die Köpenicker müssen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim ran. Da fährt man nicht einfach mal schnell hin und gewinnt, warnte Union-Trainer Urs Fischer seine Mannschaft. Zudem müssen die Eisernen weiter auf ihre verletzten Leistungsträger Rani Khedira und Robin Knoche verzichten. Für Knoche dürfte wieder der italienische Europameister Leonardo Bonucci im Abwehrzentrum zum Einsatz kommen.

Hertha BSC will mit dem dritten Sieg in Folge den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga herstellen. Nach den Erfolgen über Eintracht Braunschweig und in Kiel empfangen die Berliner mit dem FC St. Pauli (20.30 Uhr/Sky) den dritten Nordverein in Folge. Der bisher noch unbezwungene Tabellenzweite aus der Hansestadt hat 13 Punkte nach sieben Spieltagen gesammelt, Hertha liegt mit neun Punkten auf dem neunten Rang. Die Berliner hoffen auf den Extra-Kick der rund 60.000 Zuschauer im Olympiastadion, von denen aber mindestens 12.000 Anhänger die Gastmannschaft unterstützen werden.