Union am 31. Oktober im Pokal: Hertha am 1. November

Mehr zum Thema

Fünf Menschen erhalten Verdienstorden des Landes Brandenburg Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat in Frankfurt (Oder) fünf Menschen mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Die Ordensträger hätten Jahrzehnte hindurch selbstlos und mit viel Leidenschaft für das Allgemeinwohl gewirkt, sagte Woidke am Freitag. Sie hätten sich für benachteiligte Menschen, für interkulturellen Austausch und die Förderung des Sports eingesetzt oder sich durch verantwortungsvolles Unternehmertum und zupackenden Einsatz hervorgetan.

Fußball-EM wird für Berlin teurer - Großes Festival geplant Wie bei vielen Dingen in diesen Zeiten heißt es auch bei der Euro 2024 in Berlin: Sie wird teurer als zunächst geplant. Allerdings wollten die Sportsenatorin und die Kulturprojekte GmbH im Sportausschuss nicht nur schlechte Nachrichten verkünden.