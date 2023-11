Unicef: Lage der Kinder in der Ukraine dramatisch

Mehr zum Thema

Stolpersteine in Essen gestohlen In Essen haben Unbekannte zwei Stolpersteine gestohlen, der Staatsschutz ermittelt. Mit den in den Boden eingelassenen Messingplatten wird an vielen Stellen in Deutschland an Menschen erinnert, die im Nationalsozialismus verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. Das Fehlen der zwei Stolpersteine sei vor einigen Tagen entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. Da ein politischer Zusammenhang vermutet werde, habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Schauerartiger Regen mit starken Windböen in NRW Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen bis in die kommende Woche hinein mit schlechtem Wetter leben. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen ab Samstagmittag aus Westen viele Wolken auf, und es setzt im Verlauf Regen ein, der bis in die Nacht zum Sonntag anhält. Dazu frischt der Wind auf, in den Hochlagen der Mittelgebirge kann es starke und vereinzelt auch stürmische Böen geben.