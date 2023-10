Uni Potsdam für Kontakte auch zu palästinensischen Unis

Mehr zum Thema

Woidke begrüßt geplante Grenzkontrollen: Gespräch mit Polen Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die Anmeldung fester Grenzkontrollen bei der EU auch für die deutsch-polnische Grenze für richtig. Er hält zugleich Gespräche mit Polen für nötig. Wir müssen alles unternehmen, um die illegale Schleusung einzudämmen. Der jetzige Zustand ist nicht hinnehmbar, sagte Woidke am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Der Staat muss hier handeln. Die stationären Kontrollen können dazu ein wichtiger Beitrag sein. Entscheidend sei jedoch der Schutz der EU-Außengrenzen: Hier muss die Bundesregierung schnell mit der künftigen polnischen Regierung sprechen.

Polizei von großer Palästina-Demo überrumpelt Nur 50 Teilnehmer waren zu der Palästina-Demonstration am Sonntag in Berlin angemeldet, Hinweise auf mehr gab es laut Polizei nicht. Die Demonstration wurde daher nicht verboten - und zog offenbar sehr schnell mehr als tausend Teilnehmer an.