Uni Halle mit Podcast zu historischen Krimifällen

Strafanzeige gegen CDU-Landtagsfraktion in Prüfung Die Staatsanwaltschaft in Magdeburg prüft eine Strafanzeige des Bundes der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt gegen die CDU-Landtagsfraktion. Der Verband hatte wegen des Verdachts der Veruntreuung von Steuergeldern Strafanzeige gestellt. Hintergrund sind Zulagen, die die Fraktion für bestimmte Funktionen zahlt. Insgesamt gehe es um Zahlungen von mindestens 113.250 Euro. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag auf Anfrage, dass die Anzeige Mitte Oktober eingegangen sei. Es werde geprüft, ob sich aus dem Anzeigeninhalt Straftaten herleiten ließen, erklärte ein Sprecher.

Einigung über Haba-Konzept Anfang Dezember erwartet Der angeschlagene Spielzeughersteller Haba im oberfränkischen Bad Rodach (Landkreis Coburg) will in wenigen Wochen eine Einigung zu seinem Sanierungskonzept erzielt haben. Die Geschäftsführung befinde sich in finalen Verhandlungen mit dem Betriebsrat, man gehe von einer Einigung bis Anfang Dezember aus, teilte Mario Wilhelm, Geschäftsführer der Haba Family Group, am Dienstag mit.