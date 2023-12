Uni erforscht menschliches Verhalten: Wohnungen als KI-Labor

Wohnen in einem KI-Labor? Die Uni Bayreuth hat zwei fast ganz normale Wohnungen eingerichtet, um dort menschliches Verhalten zu erforschen.

Es soll um den ganz normalen Alltag gehen: Putzen, kochen, essen, fernsehen, lesen, auf die Toilette gehen - was man eben so macht in seiner Wohnung. Die Uni Bayreuth hat in zwei Wohnungen in Kulmbach ein Labor eingerichtet, um mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) das alltägliche Verhalten von Menschen zu erforschen.

Man wisse so viel über die menschliche Genetik, aber so wenig über unsere Umwelt und unser Verhalten in ihr, sagte der Wissenschaftler Aldo Faisal am Montag in Kulmbach. Er hat die Professur für Digital Health mit Schwerpunkt Data Science an der Uni Bayreuth und eine weitere Professur am Imperial College in London inne - für KI und Neurowissenschaften. Von den Erkenntnissen erhoffe man sich einen wichtigen Beitrag zur Erforschung menschlicher Gesundheit.

Die Alltagshandlungen in den Wohnungen sollen mit Hilfe von KI analysiert werden, die Datenerhebung funktioniert zum Beispiel über Realsense-Kameras, intelligente Körpersensoren und Radarsensoren. Die Daten sollen etwa dabei helfen, zu verstehen, wie kleine Veränderungen im Alltag zu Verbesserungen der Gesundheit führen können. Langzeitaufzeichnungen werden es ermöglichen, bestimmte medizinische Prognosen treffen und die Prävention und Rehabilitation von Erkrankungen zu verbessern, wie es weiter hieß.

Nach Uni-Angaben gehört das Live-In-Lab in Kulmbach zu den führenden Laboren in Europa zur digitalen Erforschung menschlichen Verhaltens in der häuslichen Umgebung.