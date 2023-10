Ungewöhnlich: Rentier-Nachwuchs im Herbst

Auf einer Rentieralm im Nahetal gab es gerade Nachwuchs. Die Inhaberin spricht von einer kleinen Sensation.

Erstaunen auf einer Rentieralm im Nahetal: Vor wenigen Tagen ist dort ein Rentier geboren worden, was völlig ungewöhnlich für die Jahreszeit sei, sagte Sonja Persch-Jost, die Inhaberin der Rentieralm in Niederhausen (Landkreis Bad Kreuznach), am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Normalerweise hätten Rentiere im Frühling Nachwuchs. Im Oktober ist das eine kleine Sensation. Der Kleine wiege 5,8 Kilo und sei topfit.

Persch-Jost betreibt mit ihrem Mann seit 2012 eine Rentieralm mit derzeit 22 Tieren. Nachwuchs im Herbst habe es bei ihnen noch nie gegeben. Es ist zu kalt für ein Rentierbaby. Wir müssen uns jetzt eine Weste besorgen oder einen Pulli stricken, sagte sie. Den Nachwuchs haben sie Komet genannt. Weil er eingeschlagen hat wie ein Komet. Das Tier sei grau mit weißer Nase. Rentiere sind die einzige Hirsch-Art, bei der auch die Weibchen ein Geweih tragen.

Dass Mutter Holly trächtig war, hatten sie nicht mitbekommen. Eines Morgens war das Baby einfach auf der Wiese dabei. Die Rentieralm umfasse inzwischen mehr als 30.000 Quadratmeter Gelände. Neben der Wiese mit Stall sei jüngst ein Stück Wald dazu gekommen.