Ungemütliches Herbstwetter in NRW erwartet

In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf ungemütliches Herbstwetter einstellen. Am Donnerstag ist es grau und zunächst regnerisch, im weiteren Verlauf des Tages gibt es dann Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mitteilte. Am Abend sind im Westen kurze Gewitter möglich. Maximal erreichen die Temperaturen 10 bis 12 Grad und es weht ein mäßiger Wind.

Mit dichten Wolken, Schauern und Wind geht es am Freitag weiter. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 9 und 11 Grad, in höheren Lagen bleibt es etwas kühler. In der Nacht mischen sich in Höchstlagen auch Schneeflocken unter die Niederschläge. Die Aussichten für Samstag sind laut DWD kaum besser: Es wird weiterhin stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise gibt es Regen- und Graupelschauer und im Bergland auch Schneeregen. Die Thermometer steigen auf maximal 7 bis 10 Grad. In der Nacht ist im Bergland leichter Frost möglich.

Zur Abwechslung erwarten die Meteorologen am Sonntag außer Wolken auch Auflockerungen. Bei höchstens 7 bis 10 Grad bleibt es trocken.