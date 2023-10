Unfall - vier Kinder und vier Erwachsene im Krankenhaus

Mehr zum Thema

Entspannte Situation an Flughäfen und auf Straßen in NRW Das Ferienende in NRW wird gewöhnlich von Rückreisestress auf vollen Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen begleitet. Am Samstag erschien die Lage vergleichsweise moderat - bei Sonnenschein waren überwiegend entspannte Gesichter zu sehen.

Pro-Palästina-Demo auf selbem Platz wie Israel-Demo Eine ursprünglich von der Polizei verbotene Pro-Palästina-Demonstration hat am Samstag nun doch in unmittelbarer Nähe einer Pro-Israel-Versammlung stattfinden dürfen. Das Kölner Verwaltungsgericht habe dem Eilantrag des Versammlungsanmelders - einem Mitglied der Palästinensischen Gemeinde Köln - stattgegeben, teilte die Polizei in der Domstadt mit.