Schon seit Dienstag (7. November) läuft die große „Let’s Dance“-Tour mit zahlreichen Profis und Promis der Tanzshow. Ein Riesen-Spektakel mit coolen Moves und atemberaubenden Akrobatik-Auftritten. Genau ein solcher ist Profitänzerin Patricija Ionel jetzt zum Verhängnis geworden.

Zwei Stunden vor der großen Show in Leipzig stürzt sie bei der Probe mehrere Meter in die Tiefe. Der Unfall passiert bei einem Akrobatik-Act am Seil. Zusammen mit ihrem Ehemann und Profitänzer Alexandru Ionel wirbelt Patricija durch die Luft. Während dieser nach der missglückten Einlage schnell wieder auf den Beinen ist, bleibt die 28-Jährige am Boden liegen. Sofort eilen Sanitäter zur Hilfe.