Unfall nach Flucht: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Lindner erteilt Industriestrompreis Absage Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dem von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geforderten staatlich subventionierten Industriestrompreis eine Absage erteilt. Es steht keine Finanzierung in der Größenordnung zur Verfügung, sagte Lindner am Dienstag nach einem Besuch der FDP-Landtagsfraktion in Düsseldorf. Es ist schlicht finanziell nicht darstellbar.