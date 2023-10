Unfall nach Autorennen: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein

Mehr zum Thema

Gruppe wirft Backsteine auf Mann und Frau - zwei Verletzte Mit Backsteinen soll eine Gruppe Männer in Heidelberg zwei Menschen beworfen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollen fünf bis sechs bislang Unbekannte die Steine in einem Park in Richtung eines Mannes und einer Frau geworfen haben. Ob die beiden von den Steinen getroffen wurden, war zunächst unklar.