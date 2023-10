Unfall: Motorradfahrer stirbt, 14-jähriger schwer verletzt

Mehr zum Thema

NRW-SPD wählt Geier an Spitze der Landesliste für Europawahl Die nordrhein-westfälische SPD hat den Europaabgeordneten Jens Geier an die Spitze der Landesliste für die Europawahl im nächsten Jahr gewählt. Das beschloss ein Landesparteirat mit rund 100 Delegierten am Samstag in Dortmund, wie die Partei mitteilte. Der Essener SPD-Politiker ist aktuell Sprecher der SPD-Gruppe im Europaparlament.

Schick in Leverkusens Kader: Pause für Wirtz Stürmer Patrik Schick steht wie angekündigt erstmals seit 226 Tagen im Kader von Bayer Leverkusen. Im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sitzt der Tscheche, der in der Saison 2021/22 in 27 Bundesligapartien 24 Tore erzielt hatte, auf der Bank. Schick hatte wegen ständiger Adduktorenprobleme zuletzt am 9. März für eine Minute auf dem Platz gestanden.