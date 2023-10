Unfall mit Sportwagen: Zwei Verletzte - 100.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Bundespolizei in Bayern meldet mehr unerlaubte Einreisen Die Bundespolizei in Bayern registriert seit Juli wieder mehr illegale Grenzübertritte. Von Januar bis Ende September seien 22.409 Fälle gemeldet worden, im Vorjahreszeitraum seien es 19.054 gewesen, teilte die Behörde am Montag in München mit. Am höchsten waren die Zahlen im September mit 5282 unerlaubten Einreisen, im August waren es 3631 und im Juli 2673.