Unfall mit sechs Verletzten in Dresden

Warnstreik der Lokführer: Beeinträchtigungen bei Regiobahn Die Mitteldeutsche Regiobahn rechnet als Folge eines Warnstreikes der Lokführer an diesem Samstag mit Zugausfällen. Derzeit werde mit Hochdruck an der Einrichtung eines Busnotverkehrs gearbeitet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Betroffen seien die Linien RE 3 (Dresden-Chemnitz-Hof), RE 6 (Leipzig-Chemnitz), RB 30 (Dresden-Chemnitz-Zwickau), RB 45 (Chemnitz-Elsterwerda) und RB 110 (Leipzig-Döbeln). Der Warnstreik soll in der Zeit von 2.30 Uhr bis 14.30 Uhr stattfinden. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) bat Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage und alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.

Hahn will nicht mehr für Bundestag kandidieren Der sächsische Linke-Politiker André Hahn (60) will zur nächsten Bundestagswahl nicht wieder antreten. Er sei nun fast drei Jahrzehnte Abgeordneter im Sächsischen Landtag und im Bundestag gewesen, erklärte Hahn in einer am Freitag verbreiteten Erklärung. Nach dieser langen Zeit erscheint es mir richtig, den Staffelstab 2025 an Jüngere weiterzureichen. Er gebe die Entscheidung zur Halbzeit der laufenden Wahlperiode bekannt, damit seine Partei ausreichend Zeit habe, um eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufzubauen.