Unfall mit Schulbus: Vier Verletzte

Mann mit Plastikgewehr in Flüchtlingsunterkunft Ein 53 Jahre alter Mann soll Mitte September maskiert sowie in Militäruniform in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) aufgetaucht sein. Bewaffnet gewesen sei er mit einer Art Sturmgewehr aus Plastik, teilte die Polizei am Mittwoch mit.