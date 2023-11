Unfall mit Lkw endet für Autofahrer tödlich

Mehr zum Thema

Köpping: Mit Vertrauen und Verlässlichkeit Wähler gewinnen Die designierte Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen, Petra Köpping, will mit Vertrauen und Verlässlichkeit Wähler gewinnen. Sie sei überzeugt, dass Erfahrung eine wichtige Rolle bei der Landtagswahl im kommenden September spielen werde, sagte die 65-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. In der jetzigen krisengebeutelten Zeit wollen die Menschen Vertrauen und Verlässlichkeit.

Ergebnisse: Umfrage zu Arbeitsbedingungen von Schulleitungen Sind die rheinland-pfälzischen Schulleiterinnen und Schulleiter zufrieden mit ihrem Job und mit ihren Arbeitsbedingungen? Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellt an diesem Freitag (10.00 Uhr) eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa vor, bei der es um die größten Probleme an den Schulen in Rheinland-Pfalz und die Berufszufriedenheit bei den Schulleitungen geht. Weitere Aspekte der Umfrage waren auch der Lehrkräftemangel sowie die Bildung für nachhaltige Entwicklung.