Unfall mit Kind und Frau auf Ladefläche

Ein Fahrer eines Transporters hat bei Rheinsberg mit einer Frau und und deren Tochter auf der Ladefläche einen Unfall verursacht. Mutter und Tochter hatten vor Fahrtantritt auf der Ladefläche an dem späten Samstagabend geschlafen und seien so ungesichert unterwegs gewesen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann hatte laut Polizei vor dem Unfall versucht, mit dem Wagen vor der Polizei zu fliehen und so einer Kontrolle zu entkommen. Während der Flucht verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte einen Straßenbaum und das Auto kippte auf die Seite.

Alle drei Insassen erlitten nur leichte Verletzungen. Insbesondere das 12-jährige Mädchen und die 49-jährige Frau hatten nach Einschätzung einer Polizeisprecherin riesiges Glück, das nicht Schlimmeres passiert ist. Bei dem 47-jährigen Fahrer konnte später ein Atemalkohol von 1,59 Promille festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun.