Unfall mit illegalem Feuerwerk: Angeklagter gesteht

Reul: Daten und Schriften bei Verdächtigen beschlagnahmt Bei den Durchsuchungen gegen die islamistische Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidoun haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Datenmaterial, Bücher und Schriften sichergestellt. Der Inhalt werde nun ausgewertet, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Etwa 90 Polizeikräfte hätten am Morgen die Wohnungen eines 50-Jährigen in Münster und eines 48-Jährigen in Bochum durchsucht.

Dreijährige Tochter der Ex-Freundin misshandelt: Haftstrafe Im Prozess um die Misshandlung eines dreijährigen Mädchens hat das Landgericht Mönchengladbach den Ex-Partner der Mutter zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Strafkammer verhängte am Donnerstag gegen den 41-jährigen Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen sowie Tötung einer Katze eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. In das Urteil wurden andere Verurteilungen einbezogen. Die wegen Körperverletzung durch Unterlassen mitangeklagte Mutter der damals zwei und drei Jahre alten Mädchen erhielt eine Geldstrafe.