Unfall mit Gefahrgut-Laster: Vollsperrung auf A4

Erstes Urteil nach Juwelendiebstahl rechtskräftig Ein erstes Urteil nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünem Gewölbe in Dresden ist rechtskräftig. Ein 24-Jähriger habe sein Urteil akzeptiert und die Revision zurückgenommen, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Dresden am Freitag. Zuvor hatte die Sächsische Zeitung berichtet.

Leblose Person in Bach gefunden Eine leblose Person ist in einem Bach bei Grimma (Landkreis Leipzig) gefunden worden. Die Person sei vermutlich weiblich, die Identität müsse noch geklärt werden, so die Polizei am Freitagmorgen. Demnach hat ein Passant die Leiche am Donnerstagnachmittag im Bach Schaddelgraben bei Kleinbothen gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei ermittelt.