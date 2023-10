Unfall mit fünf Verletzten auf der A5

Mehr zum Thema

Gebäudebrand auf Mercedes-Gelände: Zehntausende Euro Schaden Bei einem Brand auf dem Mercedes-Gelände in Stuttgart ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Das Feuer war am Samstagabend aus zunächst unklaren Gründen im Dachgeschoss eines leerstehenden Verwaltungsgebäudes ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.