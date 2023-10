Unfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten

Mehr zum Thema

AfD-Chefin Weidel sagt Kundgebung wegen Bedrohungslage ab AfD-Chefin Alice Weidel hat einen Auftritt bei einer Kundgebung ihrer Partei kurz vor den Landtagswahlen in Bayern aus Sicherheitsgründen abgesagt. Am vorletzten Wochenende gab es einen sicherheitsrelevanten Vorfall. Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten, sagte ein Sprecher der Politikerin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Aus Vorsichtsgründen habe sie daher auf öffentliche Auftritte verzichtet. Eine Sprecherin des Bundeskriminalamts sagte auf Anfrage, dass man sich nicht zu einzelnen Sachverhalten äußere.

Fast 2000 Menschen bei Demonstrationen in Gera Fast 2000 Menschen sind am Tag der Deutschen Einheit in Gera auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben beteiligten sich bis zum späten Nachmittag etwa 1300 Menschen an einer Aktion, zu der Anhänger des rechten Spektrums aufgerufen hatten. Zu insgesamt drei Demonstrationen und Kundgebungen der Aktion Antifa Gera, des Bündnisses Gera gegen Rechts und der Aktion Wir sind die #Brandmauer seien mehr als 600 Menschen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zwischenfälle habe es nicht gegeben.