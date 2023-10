Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A9: Fahrerin stirbt

Mehr zum Thema

Mildes Wochenende für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich über ein mildes Oktoberwochenende freuen. Die Temperaturen sollen am Samstag auf bis 20 Grad ansteigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte.

Tierschützer fordern Kastrationspflicht für Katzen Die Kastration von freilaufenden und herrenlosen Katzen kann nach Einschätzung von Tierschützern und Kommunen Tierleid verhindern. Trotz der Bemühungen der Tierschutzvereine gebe es so gut wie überall im Freistaat Hotspots von Straßenkatzen, erklärte der Vorsitzende des Landestierschutzverbands Thüringen, Kevin Schmidt. Allerdings zeigten sich die sogenannten Schattenkatzen eher selten tagsüber, das Problem wachse also oft im Verborgenen. Gerade im ländlich geprägten Raum würden die Tiere häufig übersehen, das Problem von den verantwortlichen Stellen teilweise ignoriert.