Unfall mit Bus - Frau schwer verletzt

Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge zurückgegangen Das Engagement der Menschen für Geflüchtete ist in Hessen nach Einschätzung des Marburger Sozialpsychologen Ulrich Wagner seit der großen Fluchtbewegung 2015 zurückgegangen. Es ist schwer, das Engagement über so eine lange Zeit aufrecht zu erhalten, außerdem erwarten viele, dass die staatlichen Unterstützungssysteme für Geflüchtete inzwischen deutlich effektiver sein müssten, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer gewissen Zeit habe auch ein Gewöhnungseffekt eingesetzt, wodurch die Hilfsbereitschaft abnehme.

Kinderarzt-Beratung per Video „voller Erfolg“ - Ausweitung Nach einem erfolgreichen Testlauf will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) häufiger Videosprechstunden im Bereitschaftsdienst einsetzen. Zum ersten Mal war das beim kinderärztlichen Bereitschaftsdienst über das lange Wochenende Anfang Oktober möglich. Eine zweite, längere Testphase soll zum Jahreswechsel folgen.