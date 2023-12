Unfall mit 2,95 Promille - Autofahrerin leicht verletzt

Mehr zum Thema

Zwei Verletzte bei Unfall in der Nähe von Zarrentin Bei einem Unfall auf der B195 nahe Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Samstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 78 Jahre alte Frau ist mit ihrem Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Straßenbäumen kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall wurden sie und eine weitere 78 Jahre alte Person, die sich in dem Auto befand, verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei der Prüfung der Fahrbahnverhältnisse stellte die Polizei eine etwa 300 Meter lange Ölspur fest. Es wird nun untersucht, ob diese ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte.