Unfall in Hollywood: Michael B. Jordan rast in geparkten Wagen

Michael B. Jordan (36) hat einen Autounfall in Hollywood, Kalifornien, verursacht. Der Schauspieler krachte am vergangenen Samstagabend (2. Dezember) gegen 23:34 Uhr (Ortszeit) mit seinem Ferrari in ein geparktes Auto auf dem Sunset Boulevard. Das berichtet "Page Six" unter Berufung auf das Los Angeles Police Department (LAPD). Verletzt wurde demnach niemand.