Unfall auf schneeglatter Fahrbahn: Familie verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn ist am Sonntag eine Familie mit drei Kindern auf der Autobahn 4 bei Eisenach verletzt worden. Der 44-jährige Fahrer eines Transporters war am Nachmittag in Fahrtrichtung Dresden in einer Kurve ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Auto sei dann an der Anschlussstelle Eisenach-Ost rechts von der Straße abgekommen und nach einem Überschlag auf der Seite liegend im Straßengraben zum Stillstand gekommen.

Der Fahrer und seine vier Mitinsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bei den winterlichen Fahrbahnverhältnissen zu schnell unterwegs war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wegen Glatteis und Schneematsch hat es am Wochenende zahlreiche Unfälle in Deutschland gegeben. Mit Schnee, Eis und Matsch müssen weite Teile des Landes auch zum Wochenbeginn rechnen.