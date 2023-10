Unfall auf nasser Fahrbahn: Autofahrerin schwerst verletzt

Mehr zum Thema

33-Jährige lebensbedrohlich verletzt nach Zusammenstoß Eine 33 Jahre alte Frau ist beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einem weiteren Pkw im Landkreis Bad Kreuznach lebensbedrohlich verletzt worden. Der Wagen der Frau sei am Donnerstagnachmittag aus zunächst unklarer Ursache zwischen Windesheim und Hargesheim in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei am Abend mit. Die Frau sei per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen.

Brand in Mehrfamilienhaus: Ermittler vermuten Brandstiftung Nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Saarbrücken im Juni ermitteln die Polizei und die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Verdachts des versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung. Wie die Polizei am Mittwoch mitteile, sei aufgrund der bisherigen Ermittlungen davon auszugehen, dass einer oder mehrere Unbekannte im Eingangsbereich des Mehrparteienanwesens vorsätzlich Feuer legten.