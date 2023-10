Unfall auf Kirmes: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Mehr zum Thema

Jugendlicher niedergeschlagen - Frau schreitet ein Ein 15-Jähriger soll in Mönchengladbach einen 14-Jährigen geschlagen und so schwer verletzt haben, dass das Opfer in eine Klinik gebracht werden musste. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin habe den Vorfall am Mittwochmittag beobachtet, sei ausgestiegen und eingeschritten, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie habe den Angreifer lautstark aufgefordert, von dem am Boden liegenden 14-Jährigen abzulassen.

Vater und Sohn auf offener Straße niedergeschlagen Zwei Unbekannte haben einen 41-Jährigen und seinen zwölfjährigen Sohn in Essen auf offener Straße niedergeschlagen. Der 41-jährige Iraker sei bei dem Angriff schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Attacke vom Montag der vergangenen Woche (9.10.) abends werde inzwischen als versuchter Totschlag eingestuft. Nähere Angaben zu den Hintergründen machten die Ermittler nicht. Einer der Angreifer habe ein südländisches Erscheinungsbild und einen auffällig langen, schwarzen Bart bis zur Brust gehabt, hieß es in der Mitteilung. Die beiden Angreifer waren laut Polizei nach der Tat in einem SUV geflüchtet.