Unfall auf Autobahn 81: Sieben Verletzte, vier davon schwer

Auto-Attacke: Zeugin beschreibt Probleme der Angeklagten Mitgeschleift bis zum Tod: Im Prozess um eine tödliche Autofahrt bei Reichenbach an der Fils hat eine Zeugin die Angeklagte als sehr unglücklich und psychisch belastet beschrieben. Die 34-Jährige habe sich in den beiden Jahren vor der Tat sehr verändert, sei überhaupt nicht mehr glücklich gewesen, sagte die Zeugin am Freitag vor dem Landgericht Stuttgart. Sie habe auch immer wieder wirre Momente gehabt und teils unglaubliche Geschichten erzählt, etwa, dass ihr Ex-Lebensgefährte sie entführt habe oder dass ihr Handy abgehört werde. Die Angeklagte betrachte sie als eine ihrer besten Freundinnen, sagte die Zeugin.

Erstes Luchsweibchen in Baden-Württemberg ausgewildert Zum ersten Mal ist ein Luchsweibchen in Baden-Württemberg ausgewildert worden. Seine Mission: Arterhalt. Bislang lebten fünf männliche Luchse im Südwesten, erklärte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Freitag im Nordschwarzwald. Damit sich ein Luchsbestand entwickeln könne, brauche es weibliche Tiere. Mit der heutigen Auswilderung starten wir somit auch ein neues Kapitel des Artenschutzes in Baden-Württemberg.