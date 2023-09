Unfall auf Autobahn 5: Drei Verletzte

Mehr zum Thema

Feuerwehr rettet 90 Kälber aus brennendem Stall Bei einem Brand in einem Aufzuchtstall in Forchheim (Landkreis Emmendingen) hat die Feuerwehr 90 Kälber vor den Flammen gerettet. Durch den Brand in der Nacht zum Mittwoch entstand an dem landwirtschaftlichen Gebäude nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer konnte demnach schnell gelöscht werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Auch die Kälber seien wohlauf, sagte ein Sprecher. Nach ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Lehrerin entdeckt Brand an Schule: Leicht verletzt Eine Lehrerin ist bei einem Brand in einer Schule in Stuttgart verletzt worden. Die 32-Jährige hatte den Brand in einer Küche auf dem Schulgelände bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Schaden betrug nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Wie es genau zu dem Brand am Mittwoch kam, wurde noch ermittelt.

