Unfall auf A8 - ein Schwerverletzter und Vollsperrung

Norwegens Kronprinzenpaar besucht Deutschland Die norwegischen Thronfolger Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit (beide 50) stehen vor einem Deutschlandbesuch. Für Haakon stehen zunächst am 6. und 7. November München und am 7. und 8. November Hamburg auf dem Programm. In Berlin wird Mette-Marit am 8. und 9. November dazustoßen, wie die norwegische Botschaft in Berlin am Donnerstag bekanntgab.