Unfall auf A7 mit mehreren Verletzten: Sperrung

Generalmajor Markus Kurczyk in Ruhestand versetzt Der Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr, Generalmajor Markus Kurczyk, ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Generalinspekteur Carsten Breuer habe ihm am Freitag in Bonn die entsprechende Urkunde ausgehändigt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Samstag. Eine solche Versetzungsurkunde muss von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet werden. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung über den Fall berichtet.

Neun Verletzte durch Pfefferspray bei Kirmes in Gersfeld Bei einer Kirmes im osthessischen Gersfeld (Kreis Fulda) sind in der Nacht zum Samstag neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten Mitarbeiter einer Security-Firma nach ersten Ermittlungen im Eingangsbereich des Veranstaltungsgebäudes offenbar Pfefferspray versprüht. Die Hintergründe dafür waren zunächst unklar.