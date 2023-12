Unfall auf A555: Tote noch nicht identifiziert

Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn am späten Freitagabend ist die Identifizierung der beiden Toten noch nicht zweifelsfrei abgeschlossen. Es solle noch ein DNA-Abgleich vorgenommen werden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Bei dem nächtlichen Unfall waren in Höhe der Anschlussstelle Wesseling in Fahrtrichtung Bonn zwei Menschen in einem Kleinwagen verbrannt.

Zwei weitere Wagen wiesen an den Seiten Unfallschäden auf, die laut Polizei darauf hindeuteten, dass die Autos sich auf der Fahrt berührt hätten. Ein Frontschaden an einem Wagen lasse auf einen Aufprall auf das Heck des Kleinwagens schließen. Dieser Wagen hatte sich laut Spurenlage gedreht und Feuer gefangen.

In den beiden anderen Autos waren insgesamt vier Männer um die 20 Jahre unterwegs. Die Polizei stellte ihre Mobiltelefone sicher. Einer der beiden Fahrer war zunächst vom Unfallort geflüchtet, hatte sich aber kurz darauf bei der Polizei gestellt.