Unfall auf A5: Zwei Menschen und Hund lebendig verbrannt

Mehr zum Thema

Bericht über Schüsse: Scheiben von Regionalbahnen beschädigt Bei zwei Regionalbahnen sind in Lauchringen (Kreis Waldshut) Beschädigungen an Scheiben festgestellt worden. Bei einem der Züge wurde eine Frontscheibe beschädigt, beim anderen Zug gab es drei Beschädigungen an einer Seitenscheibe, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Laut Südkurier sind womöglich Schüsse die Ursache für die Beschädigungen. Dies konnte eine Sprecherin der Bundespolizei vorerst nicht bestätigen. Man ermittele nach den Vorfällen vom Mittwoch in alle Richtungen. Die beiden Züge setzten ihre Fahrten bis zu den Endhaltestellen in Waldshut und Basel fort.

Eiswaffel-Werbefigur gestohlen Unbekannte haben in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) eine 1,35 Meter große Eiswaffel-Werbefigur gestohlen. Sie hat einen Wert von 400 Euro und befand sich an der dortigen Landstraße an der Ortseinfahrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Diebstahl geschah den Angaben nach zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.