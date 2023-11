Unfall auf A5 Richtung Darmstadt: Drei Menschen verletzt

Mehr zum Thema

Milde Temperaturen und trübe Aussichten in Hessen In Hessen wird es in den kommenden Tagen bei milden Temperaturen regnerisch. Neben vielen Wolken werden am Sonntag auch Schauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen maximal 11 bis 14 Grad. Zudem weht ein mäßiger Südwestwind mit teils starken Böen. Die Nacht wird windig und nass. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad.