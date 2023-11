Unfall auf A20 Richtung Rostock: Fünf Verletzte

Mehr zum Thema

Fahrzeugscheiben eingeschlagen: Mutmaßlicher Dieb gefasst In Rostock soll ein 58-Jähriger Scheiben von Autos eingeschlagen und Gegenstände aus den Wagen geklaut haben. Die Polizei habe den Tatverdächtigen am Samstag nach einem Zeugenhinweis aufgegriffen, teilte sie am Sonntag mit. Ein 11-jähriges Kind habe einen Aufbruch gesehen und den Mann detailliert beschreiben können. Bei dem Mann seien Gegenstände gefunden worden, die zu den Aufbrüchen passten. Er sei bereits polizeibekannt.