Unfall an Bahnübergang: Zug und Transporter stoßen zusammen

Mehr zum Thema

Land: Antiisraelischer Slogan ist Terror-Kennzeichen Der bei propalästinensischen Demonstrationen oft verwendete Slogan From the river to the sea (Vom Fluss bis zum Meer) wird in Bayern künftig strafrechtlich verfolgt. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, die neue rechtliche Bewertung gehe auf die Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums zur Terrororganisation Hamas sowie zum Verein Samidoun nach dem Angriff der Hamas auf Israel zurück. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet.