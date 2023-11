Unfälle durch winterliches Wetter in Rheinland-Pfalz

Schnee und glatte Straßen haben in den rheinland-pfälzischen Mittelgebirgen zu Verkehrsunfällen geführt. Wie die Polizei in Trier am Montag mitteilte, gab es in der Eifel und im Hunsrück in Hochlagen etwa 15 bis 20 wetterbedingte Unfälle. Schwer verletzt worden sei dabei aber niemand.

Grund für die Wetterlage ist laut Deutschem Wetterdienst ein Tiefdruckgebiet polaren Ursprungs, das nasskaltes Wetter bringt. Den Meteorologen zufolge liegt die Schneegrenze in Rheinland-Pfalz am Montag zunächst bei 300 Meter, ab dem Nachmittag bei 700 Metern Höhe. In der Nacht zum Dienstag müssen sich die Menschen im Bundesland den Angaben zufolge auch in tieferen Lagen auf Schneeregen und Glätte einstellen. Auch die nächsten Tage sollen winterlich kalt und verschneit bleiben.