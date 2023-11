Unfälle bei Schnee und Glätte - Schulbus rutscht in Graben

In Sachsen-Anhalt ist über Nacht vielerorts der Winter eingebrochen. Am Dienstagmorgen sorgen Schneeschauer und glatte Straßen für zahlreiche Unfälle. Im Burgenlandkreis verunglückt ein Schulbus.

Glatte Straßen und Schneefall haben in Sachsen-Anhalt vielerorts für Verkehrsunfälle gesorgt. Im Burgenlandkreis rutschte ein Schulbus mit 16 Kindern an Bord auf glatter Fahrbahn in einen Graben, wie die Polizei mitteilte. Ein Kind sei bei dem Unfall verletzt worden. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten zunächst gesperrt.

Auf der A9 gab es zwischen den Anschlussstellen Klein Marzehns und Köselitz nach Angaben der Polizei einen wetterbedingten Lastwagen-Unfall, zwei Fahrstreifen wurden gesperrt. Auf der Bundesstraße 180 stellte sich zwischen Aschersleben und Winningen ein Lkw quer. Die Straße wurde nach Angaben eines Sprechers ebenfalls gesperrt.

Die Polizei appellierte an die Autofahrer, sich den Straßenverhältnissen anzupassen und langsamer zu fahren. Allein im Zuständigkeitsgebiet des Lagezentrums Dessau-Roßlau seien am Morgen innerhalb einer Stunde rund zehn bis zwölf wetterbedingte Unfälle gemeldet worden, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage.

Das Land warnte online vor Straßenglätte unter anderem auf der A14 im Landkreis Jerichower Land, in Stendal und im Altmarkkreis Salzwedel sowie auf der B244 im Landkreis Harz. Für Lastwagen sei auf der Bundesstraße Winterausrüstung erforderlich, hieß es in der Verkehrsmeldung.

Auf die Verbindungen der Deutschen Bahn hatte das Winterwetter nach Angaben des Unternehmens zunächst keine größeren Auswirkungen. Wegen einer Weichenstörung zwischen Halle und Leipzig würden die S-Bahnen auf dieser Strecke zeitweise umgeleitet. Ob die Störung mit der Kälte zusammenhing, war aber zunächst unklar.

Gegen Mittag soll der Schneefall dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nachlassen - bei Höchsttemperaturen zwischen minus 1 und 1 Grad, im Harz zwischen minus 3 und minus 1 Grad. In der Nacht auf Mittwoch lockert es demnach teils etwas auf, gelegentlich kann es Schneeschauer geben. Dadurch kann es erneut glatt werden. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 5 und minus 2 Grad.

Der Mittwoch bleibt überwiegend stark bewölkt, zeitweise lockert es auf. Gelegentlich kann es leichten Schneefall geben. Die Höchstwerte liegen zwischen Null und 2 Grad, im Harz zwischen minus 3 und null Grad. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD kaum Niederschlag - und Temperaturen zwischen minus 5 und null Grad.